AIRDO（エア・ドゥ）は、機内販売に新商品を5月1日から追加した。

「AIRDOオリジナルノート（青空）＆しおりセット」は、北海道の製本会社、石田製本のステーショナリーブランド「booco」とのコラボレーション商品。飛行機の窓から見える青空をイメージした水色のデザインで、付属のしおりには北海道産エゾマツの端材を使用した厚手の板紙「エゾマツクラフト」を採用している。「空」にちなんだシリーズの第一作で、6月1日に「夕空」、7月1日には「夜空」を公式オンラインショップで順次発売予定。価格は1,500円（税込）。

「AIRDOオリジナル缶 サクマドロップス」は、パッケージや封止めシールにマスコットキャラクター「ベア・ドゥ」があしらったオリジナルデザインとした。内容量は71グラム、価格は500円（同）。

また、テレビアニメ「ゴールデンカムイ」とのコラボステッカーの第2弾として、「AIRDO×ゴールデンカムイ コラボステッカー」（Bパターン、6枚入）も5月より発売する。価格は1,500円（同）。1人3個まで。

いずれも全路線で販売し、なくなり次第終了となる。