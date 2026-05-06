【ひらがなクイズ】解けると快感！ 空欄を埋める2文字は？ ヒントは冬の定番料理
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、体の部位、海辺の情景、そして寒い季節にぴったりの温かい料理という、3つの言葉を選びました。人体から自然の風景、そして食卓の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□か
よ□□み
よ□□べ
ヒント：体の後ろ側の部分。岸に向かって海面を打ち寄せてくるもの。そして、魚介や野菜など多くの具材を煮込む料理のことを思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せな」を入れると、次のようになります。
せなか（背中）
よせなみ（寄せ波）
よせなべ（寄せ鍋）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体のパーツ、波の動き、そして冬の定番グルメを組み合わせました。共通の「せな」という音が、日常的な体の呼び名から、情緒ある海の表現、そして家族や友人と囲む賑やかな食卓の言葉までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、言葉のバリエーションを再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、体の部位、海辺の情景、そして寒い季節にぴったりの温かい料理という、3つの言葉を選びました。人体から自然の風景、そして食卓の話題まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□か
よ□□み
よ□□べ
ヒント：体の後ろ側の部分。岸に向かって海面を打ち寄せてくるもの。そして、魚介や野菜など多くの具材を煮込む料理のことを思い浮かべてみてください。
↓
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正解：せな正解は「せな」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せな」を入れると、次のようになります。
せなか（背中）
よせなみ（寄せ波）
よせなべ（寄せ鍋）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、体のパーツ、波の動き、そして冬の定番グルメを組み合わせました。共通の「せな」という音が、日常的な体の呼び名から、情緒ある海の表現、そして家族や友人と囲む賑やかな食卓の言葉までをスムーズにつないでいます。音の響きを意識することで、言葉のバリエーションを再確認できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)