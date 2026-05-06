６日午前７時４０分頃、福島県郡山市の磐越自動車道上り線で、高校生２０人を乗せたマイクロバスが路側帯のクッションドラムに衝突し、さらに道路脇のガードレールに突っ込んだ。

衝撃で車外に投げ出された男子生徒１人が死亡し、バスと事故に巻き込まれた後続のワゴン車の計２６人が搬送された。県警が詳しい事故の状況を調べている。

現場は磐梯熱海インターチェンジ（ＩＣ）近くの片側２車線の緩やかな右カーブ。県警高速隊の発表によると、死亡したのは、新潟市西区の男子高校生（１７）で、死因は失血死で反対車線まで飛ばされていたという。

マイクロバスは新潟県胎内市の無職男性（６８）が運転し、新潟市中央区の私立北越高校の男子ソフトテニス部員が乗っていた。重傷の生徒もいるという。後続のワゴン車は走行車線にせり出したガードレールにぶつかり、２人が軽傷を負った。

同部は全国大会にも出場する強豪で、報道陣の取材に応じた灰野正宏校長（６３）によると、バスに乗っていた生徒は１年生８人と２、３年生各６人の計２０人。顧問は荷物を積んだ別の車でバスより前を走っていたという。

この日は福島県富岡町で練習試合を行うため、午前５時半頃に同校を出発し、日帰りの予定だった。バスは顧問が運転手付きで業者に手配したものだったという。灰野校長は「残念ながら本校の生徒が１名亡くなったことは痛恨の極みだ」と語った。近く保護者会を開いて、事故の経緯などを説明するとしている。

この事故の影響で、磐梯熱海ＩＣ―猪苗代磐梯高原ＩＣ間の上下線が一時通行止めとなった。現場近くに住む女性（８３）は「家の中にいたら『ガン』という大きな音がした。外に出ると、心臓マッサージを受けている人が見えた。高校生が亡くなったとニュースで知り、かわいそうだ」と話した。