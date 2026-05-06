愉快な野菜シスターズ爆誕!! 狩野舞子らバレーボール軍団のにぎやかなゴルフコミカルラウンド動画が大反響
元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が自身のインスタグラムを更新。同じく元バレーボール選手の迫田さおり、滝沢ななえとの共同投稿でゴルフラウンドの様子を披露した。
【動画】元バレーボール選手の仲良しトリオ、野菜シスターズの面白ラウンド
「愉快な野菜シスターズ」と添えられた投稿では、3人がゴルフ場で過ごす様子を収めた動画を公開。コミカルなBGMに合わせ、早送りのようなテンポ感で展開される映像には、キメ顔やポーズ、スイングの構え、ジャンプやガッツポーズなど、次々と表情豊かなシーンが詰め込まれている。股の間から顔をのぞかせるユニークな場面や、ボールの行方を見守りながら喜んだり崩れ落ちたりするリアクション、拍手しながらの軽快なダンスなど、終始にぎやかな雰囲気。真剣勝負のラウンドというより、3人の仲の良さが伝わる遊び心全開の内容となっている。この投稿にファンからは「アハハ（笑）」「ゴルフコント」「めちゃ楽しそうで何よりです」とコメントが寄せられ、盛り上がりを見せた。さらに女子プロゴルファーの井上莉花からも「最高です かわいいオモロイwww」と反応が寄せられ、迫田が「いつかりかちゃんと一緒にゴルフしたーい」と返信している。なおひとつ前の投稿では「真剣野菜シスターズ」と題し、3人のティショットやスイングを中心にした映像を公開。今回の“愉快モード”とは対照的な、プレーに集中した姿も披露しており、そのギャップも注目を集めている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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