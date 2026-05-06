元ＤｅＮＡヘッドコーチの高木豊氏が６日、自身のＹｏｕｔｕｂｅチャンネルを更新。同日の中日戦に先発し、球団６０年ぶりの３試合連続完封を達成した阪神・高橋遥人投手を絶賛した。

高橋は４回まで２安打。５回以降は１人の走者も出さず、ほぼ完璧な投球だった。２試合連続無四球の快投に、高木豊氏は内容も評価した。

「追い込むのがめちゃくちゃ早いわ。３球で必ず追い込んでる感じがする。それも打てない、手が出ないところで追い込む。バッターはどうしようもないよね」と話し、打者が苦戦する理由に投球フォームを挙げた。

「ゆっくり（したフォームで）投げて。ここ（リリース）が早い。最後のフィニッシュが。（打者は）ゆっくりタイミングを取ると間に合わない。投げた瞬間に打ちに行くぐらいじゃないと。フォームで騙されるのよ。たまに早く投げたりするから。体重の乗せ方がものすごくうまいね」と絶賛した。

さらに「中日はしょうがないわ。見てても打てないと思うわ」と話し、「口をそろえて言う、高橋遥人に携わったコーチは。『あいつが投げたらすごい』って。その凄さを証明してるよ、今。球の質が違うって。テレビで見てても質が違うの分かるもん。これは打てって言われてもなかなか打てないよ。０点でいって、足を絡めてスクイズで１点を取るしかないような気もするよ」と無双状態にあるとした。