6日朝、福島県の磐越自動車道で、新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部の部員が乗ったマイクロバスがクッションドラムに衝突する事故がありました。男子生徒1人が死亡したほか、後続の車とあわせ、26人が重軽傷を負っています。



事故があったのは、福島県の磐越道上り線猪苗代インター・磐梯熱海インター間です。新潟市中央区にある北越高校、男子ソフトテニス部の部員を乗せて福島県へ向かう最中でした。





北越高校によりますと、バスは午前5時半ごろ新潟市中央区にある北越高校を出発。生徒20人を乗せたバスは胎内市に住む男性（68）の運転で磐越自動車道を走行。引率の教員が別の車でバスを先導していました。午前7時半ごろ、マイクロバスがゆるやかなカーブ上でガードレール手前にあったクッションドラムに衝突。男子生徒1人が車外に投げ出され反対車線まで飛ばされました。さらに、後続のワゴン車が事故のはずみで折れ曲がったガードレールに衝突しました。この事故で車の外に投げ出された生徒がその場で死亡が確認…さらにマイクロバスに乗っていた運転手と生徒20人が重軽傷を負ったほか、後続のワゴン車に乗っていた6人が軽傷を負っています。北越高校によると、車両と運転手については北越高校の所属ではなく、「県内のバス会社が手配した」としています。北越高校 灰野正宏 校長「部活動の顧問が業者に頼んで借り上げたという形になっています」マイクロバスをレンタカー会社から手配した蒲原鉄道が6日夜に取材に応じました。蒲原鉄道によると、貸し切りバスで各種部活動の遠征や送迎を行っていた中、「（学校とは）営業用車両だと高い、どうしようという話の中で（レンタカー会社から）レンタカーを部活の名前で予約した。学校からは、運転する人もいないという話になって来たので運転手を紹介した」と話しました。運転手は直接の知り合いではなく、経験や事故歴は確認していなかったとしています。警察が事故の詳しい原因を調べています。