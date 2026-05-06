【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ政権が５日、民間船舶のホルムズ海峡通過を支援する作戦を突如中止したのは、作戦に対するイランの強い反発を見通せていなかったためとみられる。

米政権は戦闘が長期化しているとの批判を避けたい考えだが、戦闘終結に向けた両国の隔たりは大きいとみられ、先行きは不透明だ。

米政権が４日に開始した作戦「プロジェクト・フリーダム」は、米海軍の艦艇が船舶の近くを航行し、機雷の敷設状況などの情報提供を行うものだったとされる。ルビオ米国務長官は５日の記者会見で、ペルシャ湾内に足止めされた人が８７か国、約２万３０００人に上ると説明し、「（海峡の）使い方をイランに決めさせるわけにはいかない」と訴えた。

だが、わずか数時間後、トランプ大統領が作戦中止を公表した。英公共放送ＢＢＣはイランが作戦に反発していたことを踏まえ、「米国はイランを再び交渉のテーブルに着かせることができると期待しているのかもしれない」と分析した。

作戦実行後に行われたイランによる攻撃を受け、米政権が偶発的なリスクに対し、より慎重になった可能性も指摘されている。米紙ニューヨーク・ポストは、作戦は米兵が船舶に接近するので危険度が高く、「事態が急速にエスカレートする可能性がある」との専門家の見方を伝えた。

対イラン軍事作戦は２月２８日に始まった。政権は作戦を「エピック・フューリー（壮絶な怒り）」と命名し、イラン国内各地を空爆した。一方、イランはホルムズ海峡を事実上封鎖する対抗措置に出て、トランプ政権が狙った短期間での決着はもくろみが外れた。その後も、イランの原油輸送に関わった企業や船舶への制裁を強化し、イラン経済を弱体化させる作戦を進めたが、戦闘終結に向けた合意には至っていない。

中東情勢の悪化に伴う原油価格の高止まりなどを受け、米国内では作戦への不満が強まっている。ルビオ氏は５日の記者会見で、軍事作戦について「もはや終了した」と強調した。「泥沼化」との批判をかわす狙いがあるとみられる。

政権はイランに核兵器保有を断念させることを目指しているが、米紙ニューヨーク・タイムズは「開戦から２か月以上が経過した今も、政権はその目標を達成するための明確な道筋を示していない」と指摘した。