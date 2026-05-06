◆プロボクシング▽フェザー級（５７・１キロ以下）１０回戦 〇中野 幹士（ＴＫＯ４回５８秒）レラト・ドラミニ●（６日、後楽園ホール）

ＷＢＯ世界フェザー級４位・中野幹人（３０）＝帝拳＝が、約６か月ぶりの再起戦を豪快なＴＫＯ勝利で飾った。ＩＢＦ世界フェザー級５位のレラト・ドラミニ（３２）＝南アフリカ＝から３度のダウンを奪い、４回ＴＫＯ勝ち。世界ランカー対決を制し「不安だった。勝つイメージがわいてこなかった」と緊張から解放され、リング上で大粒の涙を流した。

“鉄の拳”が序盤からフル回転した。まずは初回、左ボディーで１回目のダウンを奪った。３回に左ストレートがドラミニのアゴを打ち抜き２回目。そしてラストは４回、左ストレートでとどめを刺し、レフェリーが試合をストップした。

昨年１１月にライース・アリーム（米国）とＩＢＦ世界フェザー級挑戦者決定戦に挑んだが、判定負け。プロ１５戦目で初めて黒星を喫し、待望の世界挑戦権も逃した。対戦相手のドラミニは過去に２度、元世界２階級制覇王者の亀田和毅（ＴＭＫ）と対戦し１勝１敗の実力者。再起戦の中野にとってはハードなマッチメイクとなったが、世界ランカー対決を制し、完全復活で再び世界戦線に浮上した。

「次は自信を持ってリングに臨みたい。負けたら連敗だったので、いろいろ考えてしまった。勝ったことでまたボクシングができると思うと、うれしくて…」

この１勝が再び世界へと続く重要な白星であることが分かっているからこそ、最後まで歓喜の涙は止まらなかった。

戦績は中野が１５勝（１４ＫＯ）１敗、ドラミニは２１勝（１２ＫＯ）４敗。