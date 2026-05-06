お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんと、タレントの本郷杏奈さんが各々自身のインスタグラムを更新。

本郷さんが第２子を出産したことを発表しました。



【写真を見る】【 EXIT・りんたろー。& 本郷杏奈 夫妻 】 第２子誕生を報告 「新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！ バンザーイ」 りんたろー。さん歓喜 【全文】





りんたろー。さんは、フジテレビの「ホンマでっか！？TV」のSNSリンクを貼り付け「さんまさんが言ってくれたのですが、新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！ バンザーイ」と、第２子の誕生を公表。



続けて「スタッフさんや、応援してくれる方 相方や家族、たくさんの人に支えられて この日を迎えられた事に 改めて深い感謝を感じています。」と、記しています。







EXITのりんたろー。さんと本郷さんは2022年8月に結婚し、2023年11月に第1子が誕生しています。







【 りんたろー。さん インスタグラムより引用 】

さんまさんが言ってくれたのですが、

新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！

バンザーイ

スタッフさんや、応援してくれる方

相方や家族、たくさんの人に支えられて

この日を迎えられた事に

改めて深い感謝を感じています。



新たな命との出会いは何ものにも変え難い喜びが

ありましたが、第一子の成長と葛藤。

これもまた、僕の中で感慨深いものでした。







第一子と第二子の出会い。一生で一度のイベントです。

ここをなんとなくではなく

しっかりデザインしようと思わせてくれたのは

M!LK駒場さんの言葉でした。



駒「なんかなオカンが言うには

第一子が久しぶりにママに会う瞬間

そこの映像が第一子にとってかなり印象的らしく

下手すると一生残るもんらしいねん」



り「あーほな

第二子を抱きながらとかは違うかー」



第二子を病院に預かってもらい、第一子と

ママの関わりを丁寧にたっぷり時間を取らせてもらいました。



それでも、ママを避けたり、園でお兄ちゃんになるの？

と聞かれても首を横に振ったりしていたそうです。



色んな感情でぐちゃぐちゃになっている彼を側で見ていて、

2歳にしてすでに立派な人間である事を痛感させられると

同時に、それはあくまで自然な感情で抑える必要のない

立派な気持ちだと言う事を彼にも言い聞かせました。



数日もすると、少しずつ自分の気持ちに

折り合いをつけていったのか赤ちゃんをなでなでしたり

吐き戻しの時のタオルを持ってきてくれたりと

本来の優しい自分を取り戻し、今ではお兄ちゃんに

なったんでしょと聞かれると「うん！」と

大きく首を縦に振るそうです。



それもこれも駒場さんはじめ

先輩方の言葉が大きかったと思っています。



とはいえ、育児は死に物狂い。

リアルは喜びだけでは語れません。死闘はこれからですw







頑張りは美談ではなく借金で

借金は続けていると破産してしまいます。

身体は治療すれば治りますが心は一度折れると

なかなか元に戻ってくれません。

せっかくの我が子の成長を見守る事も

できなくなってしまうかもしれません。

第一子で痛感しました。このスケジュールで

2人で育児なんてはなから無理ゲーなのだと 苦笑



ありがたい事に僕には甘えたら助けてくださる

番組や、相方、環境が整っている現場も少なくないです。









たくさん諦めて、たくさん甘えて、

たくさん投げ出して、



2度と戻ってこないこの瞬間を

仕事に育児に見逃さないように

この目に焼き付けながらそしてしっかり癒されながら

一歩一歩、歩んでいけたらと思います。



あーあいつ顔死んでるなぁとか

やけにニヤニヤしてるなぁと思ったら

話でも聞いてやってください！



これからも宜しくお願いします。



EXITりんたろー 本郷杏奈





【担当：芸能情報ステーション】