お笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。さんと、タレントの本郷杏奈さんが各々自身のインスタグラムを更新。

本郷さんが第２子を出産したことを発表しました。



【写真を見る】【 EXIT・りんたろー。& 本郷杏奈 夫妻 】 第２子誕生を報告 「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い 笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います」 本郷杏奈さん 喜び





本郷杏奈さんは、「ホンマでっか!?TVでも発表ありましたが、先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と、赤ちゃんの写真を添えて報告。



続けて「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの 妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と、記しました。







そして「無事退院し、お家での生活もスタートしています。上の子もお兄ちゃんしてくれていて 愛おしい日々です♡ バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を 築いていきたいと思います」「これからも温かく見守っていただけると幸いです」と、その思いを綴っています。







EXITのりんたろー。さんと本郷さんは2022年8月に結婚し、2023年11月に第1子が誕生しています。







【担当：芸能情報ステーション】