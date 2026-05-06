今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが６日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」（水曜・午後９時）でフリー転身後、他局の番組初出演を果たした。

この日の特集は「差がつく！ シミ、くすみを防ぐ紫外線対策」。

岩田アナは「今日、（日テレ以外の）他局一発目で」と話し、自身のメイクについて「高校時代はまったく化粧する習慣がなかった。大学もなくて社会人になってからメイクを始めたんですけど、あごに急ににきびができるようになったりとか…」と話したところで、番組が用意した岩田アナの高校時代の笑顔でＶサインする写真が披露された。

スッピンとは思えないかわいさにゲストの「ブラックマヨネーズ」小杉竜一は「これはメイクせえへんな」とポツリ。「これは勝者の習慣（Ｖサイン）やな」と続け、ＭＣの明石家さんまも「そうか。勝者のピースかあ」と同調した。

ここでアシスタントのフジ・井上清華アナが岩田アナを見ながら「同期なんです」と口に。この言葉に「他局なんですけど、入社が同じ年度で」と岩田アナ。

ここで小杉が井上アナに「だから、あんまり面白くない顔してたの？」とツッコミ。共演者から「バッチバチだあ！」の声も上がる中、井上アナは「そんなことないですって！」と笑顔で否定していた。