杉内俊哉投手チーフコーチ（４５）は６日、ヤクルト戦（東京ドーム）に先発し今季２敗目となった竹丸和幸投手（２４）について「最後は出し切って打たれたのでね。そこは責めれないですよね」と評した。

竹丸は初回の１球目、先頭・並木への直球をいきなり左翼スタンドへ運ばれ、公式戦では初被弾。０―３の７回には連打で二死二、三塁から鈴木叶に２点適時打を浴びて、５点差に突き放された。

最後の打者となった鈴木叶との対戦には「最後の鈴木くん、あれは気持ち入ってましたからね。サンタナを三振とって、あと１人ってとこですね。ここを抑えられるかどうか。あそこで抑えて７回３失点っていうピッチャーになってくれたらいいですね」と力みを増した投球は評価しつつ、成長を願った。

当初の予定通り、竹丸は登録抹消の見込みだ。「修正というよりは、体を一回リフレッシュしてもらって、リセットして。前回も休んだ後は球も元気になりましたから。１年間フルで中６日では回さないと今年は言ってますから。夏場以降は中６、中５ってのは可能性ありますけど、今のうちにしっかり休ませてっていうとこですね」と意図を明かした。