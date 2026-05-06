お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演し、番組内で第2子女児誕生を報告した。インスタグラムでも立ち合いの様子などを公開し、思いをつづった。妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）も自身のインスタグラムで出産を報告した。

「『ホンマでっか！？TV』でさんまさんが言ってくれたのですが、新たな尊い命が無事産まれてきてくれました！バンザーイ」とあらためて第2子誕生を報告。「スタッフさんや、応援してくれる方、相方や家族、たくさんの人に支えられて、この日を迎えられた事に改めて深い感謝を感じています」と感謝の思いをつづった。

公開した動画では、妻の出産に立ち会う様子を披露。第2子誕生の瞬間は感極まり、大粒の涙を流した。そして、声を絞り出すように「…頑張った、頑張った」と本郷を称えていた。

また、「新たな命との出会いは何ものにも変え難い喜びがありましたが、第一子の成長と葛藤。これもまた、僕の中で感慨深いものでした」と第1子の成長にも触れた。

「第一子と第二子の出会い。一生で一度のイベントです」とし、「第二子を病院に預かってもらい、第一子とママの関わりを丁寧にたっぷり時間を取らせてもらいました」と報告。「それでも、ママを避けたり、園でお兄ちゃんになるの？と聞かれても首を横に振ったりしていたそうです」と回想した。

「とはいえ、育児は死に物狂い。リアルは喜びだけでは語れません」などと締めくくった。

2人は22年8月23日に結婚。23年11月に第1子が誕生。今年1月に第2子妊娠をそれぞれのインスタグラムを通じて発表していた。