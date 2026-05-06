柏が無念の６連敗「怒りを覚える人々もいるかもしれませんけど...」。リカルド監督は確信「勝つためにやるべきことはやれていた」
また黒星が１つ増えた。
J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、10節・町田戦から５連敗の柏は、５月６日に浦和とホームで対戦。58分に渡邊凌磨のヘッド弾で失点。０−１で敗れ、これで６連敗となった。
試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は次のように振り返る。
「前半は浦和さんがいろいろと可変をして、３だったり４だったりとビルドアップのところを変えてきて、なかなか前からハイプレスに出れない状況がありました。
けれども、チームとしては苦しんでいたわけではないです。特に後半、興味深いことに失点をした後からは、よりダイナミックに前からもプレスに出れていましたし、そして多くのチャンスを作れていたと思います」
試合後は、チームの先頭に立って、サポーターのもとへ挨拶に行った。指揮官はどんな思いだったのか。
「連敗が続いています。そういう意味では、サポーターの中にもやはり怒りを覚える人々もいるかもしれませんけれども、今日は我々は勝ちにふさわしい、それに近いプレーをできていたと思います。
選手たちはやるべきことをやってくれましたし、全力を出してくれました。そういう意味でも、負けた後は、選手たちを守るためにも、私は自分が先頭に立ってサポーターの前に行くようにしています。
そして今日、選手たちはやるべきことをしてくれました。拍手をしてくれたサポーターの方もいます。我々はやるべきことを、勝つためにやるべきことはやれていたかと思っています」
確かな手応えはある。次はそれを結果につなげたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、10節・町田戦から５連敗の柏は、５月６日に浦和とホームで対戦。58分に渡邊凌磨のヘッド弾で失点。０−１で敗れ、これで６連敗となった。
試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は次のように振り返る。
「前半は浦和さんがいろいろと可変をして、３だったり４だったりとビルドアップのところを変えてきて、なかなか前からハイプレスに出れない状況がありました。
試合後は、チームの先頭に立って、サポーターのもとへ挨拶に行った。指揮官はどんな思いだったのか。
「連敗が続いています。そういう意味では、サポーターの中にもやはり怒りを覚える人々もいるかもしれませんけれども、今日は我々は勝ちにふさわしい、それに近いプレーをできていたと思います。
選手たちはやるべきことをやってくれましたし、全力を出してくれました。そういう意味でも、負けた後は、選手たちを守るためにも、私は自分が先頭に立ってサポーターの前に行くようにしています。
そして今日、選手たちはやるべきことをしてくれました。拍手をしてくれたサポーターの方もいます。我々はやるべきことを、勝つためにやるべきことはやれていたかと思っています」
確かな手応えはある。次はそれを結果につなげたい。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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