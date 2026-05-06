柏は浦和に敗れて６連敗。ただリカルド監督はチームの戦いぶりに手応えを口にした。写真：永島裕基

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　また黒星が１つ増えた。

　J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTで、10節・町田戦から５連敗の柏は、５月６日に浦和とホームで対戦。58分に渡邊凌磨のヘッド弾で失点。０−１で敗れ、これで６連敗となった。

　試合後のフラッシュインタビューで、リカルド・ロドリゲス監督は次のように振り返る。

「前半は浦和さんがいろいろと可変をして、３だったり４だったりとビルドアップのところを変えてきて、なかなか前からハイプレスに出れない状況がありました。

　けれども、チームとしては苦しんでいたわけではないです。特に後半、興味深いことに失点をした後からは、よりダイナミックに前からもプレスに出れていましたし、そして多くのチャンスを作れていたと思います」
 
　試合後は、チームの先頭に立って、サポーターのもとへ挨拶に行った。指揮官はどんな思いだったのか。

「連敗が続いています。そういう意味では、サポーターの中にもやはり怒りを覚える人々もいるかもしれませんけれども、今日は我々は勝ちにふさわしい、それに近いプレーをできていたと思います。

　選手たちはやるべきことをやってくれましたし、全力を出してくれました。そういう意味でも、負けた後は、選手たちを守るためにも、私は自分が先頭に立ってサポーターの前に行くようにしています。

　そして今日、選手たちはやるべきことをしてくれました。拍手をしてくれたサポーターの方もいます。我々はやるべきことを、勝つためにやるべきことはやれていたかと思っています」

　確かな手応えはある。次はそれを結果につなげたい。
　
構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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