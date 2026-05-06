◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ・東 ▽第１５節 川崎１―０東京Ｖ（６日・Ｕ等々力）

川崎は後半２８分のＭＦ脇坂泰斗（３０）の先制点が決勝点となり、東京Ｖを１―０で下した。

２連敗中のチームに勢いをもたらしたのが、プロ初先発となった高卒ルーキーのＦＷ長璃喜（おさ・りゅうき、１８）だ。埼玉・昌平高から今季加入したドリブラーは、右サイドハーフで出場し、前半１分、ボールを受けるとそのままドリブル、クロスと繋ぎ、いきなりのチャンスメイク。惜しくも得点には繋がらなかったが、「自分の特長が出た。そこから波に乗って試合に入れた」。最初のワンプレーで勢いに乗ると、その後も得意のドリブルを活かした攻撃で、相手ゴールを何度もおびやかした。

守備に関しても無失点に貢献。「（守備は）多少は自分でも考えた」としつつも、「山原選手と（佐々木）旭選手がずっと声をかけてくれた。その指示通りやっただけ」と、同サイドで出場した、右サイドバック山原怜音（２６）と、途中から出場した佐々木旭（２６）への感謝の言葉を口にした。

後半４４分に途中交代となり、フル出場は惜しくも叶わなかったが「（長時間出場で）１対１の部分は自信になった。フルで出たい気持ちはあるけど、フレッシュな選手が出た方がいい、チームの勝利が優先」と前を見据えた。

２連敗中での起用に不安があったが「ちょっとした気遣いをしてくれて、やりやすい環境をつくってくれる」と感謝。自身が先発した試合での勝利に「めっちゃうれしいです」と笑みを浮かべた。