トランプ発言で和平期待が後退、原油高にドル買い反応＝ロンドン為替



トランプ米大統領は「イラン合意なら『壮絶な怒り』作戦終了、ホルムズ再開へ」「イランが合意しなければ、爆撃を開始する」「イランは条件受け入れを、さもなければ爆撃に直面」 などと発言した。これを受けて和平期待に水が差されている。NY原油先物は90ドル台割れから94ドル付近へ反発。為替市場ではドル買い反応が広がっている。また、米ADP雇用統計発表を目前にした調整の面も指摘される。



USD/JPY 156.24 EUR/USD 1.1757 GBP/USD 1.3613

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