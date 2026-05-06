頼れる川崎Fキャプテン脇坂泰斗が技あり一閃! 勝利掴み取る決勝ゴール「GKのタイミングをズラして…」
[5.6 J1百年構想リーグEAST第15節 川崎F 1-0 東京V U等々力]
ゴール裏に集うサポーターに向けて、豪快なシュートを打った。川崎フロンターレのMF脇坂泰斗は値千金の先制ゴール。この1点を守り切り、3試合ぶりの勝利を手にした。
0-0で迎えた後半28分、相手のスローインから一気にカウンターを仕掛けた。左サイドからのスローインをDF三浦颯太がカットし、脇坂がさらに前線に飛ばす。FWラザル・ロマニッチが落としたボールを再び脇坂が拾うと、一気にPA中央手前まで駆け抜けた。
「怖いプレーをしていこうと心がけて入った。まずはシュートを狙っていこうと思った」(脇坂)。斜めに進むなかでそのまま敵陣PAに入るかと思いきや、PA手前から右足を一閃。「僕はパワーのあるシュートを打てるタイプではない。GKのタイミングをズラすところを意識してシュートを打った」。GK長沢祐弥の反応はわずかに遅れ、ボールはその手に触れることなくゴール左隅に決まった。
直近2試合連続で0-2と今季初の連敗を喫していた。川崎Fのキャプテンは「サポーターの皆さんに勝利を届けられていなかったので、非常にもどかしい気持ちでこの連戦を戦っていた」と思いを明かす。「今日のゲームから勝ち続けられるように、まずはホームで気持ちのこもったゲームをしようというところで勝ててよかった」。クリーンシートは9試合ぶり。シーズン終盤に向けて勢いがつく白星となった。
ゴール裏に集うサポーターに向けて、豪快なシュートを打った。川崎フロンターレのMF脇坂泰斗は値千金の先制ゴール。この1点を守り切り、3試合ぶりの勝利を手にした。
0-0で迎えた後半28分、相手のスローインから一気にカウンターを仕掛けた。左サイドからのスローインをDF三浦颯太がカットし、脇坂がさらに前線に飛ばす。FWラザル・ロマニッチが落としたボールを再び脇坂が拾うと、一気にPA中央手前まで駆け抜けた。
直近2試合連続で0-2と今季初の連敗を喫していた。川崎Fのキャプテンは「サポーターの皆さんに勝利を届けられていなかったので、非常にもどかしい気持ちでこの連戦を戦っていた」と思いを明かす。「今日のゲームから勝ち続けられるように、まずはホームで気持ちのこもったゲームをしようというところで勝ててよかった」。クリーンシートは9試合ぶり。シーズン終盤に向けて勢いがつく白星となった。
キャプテンの気迫のこもった一発。— 川崎フロンターレ (@frontale_staff) May 6, 2026
【広報】#frontale #脇坂泰斗 pic.twitter.com/nt9o71Njxx