BRADIO、バンド結成15周年イヤー終幕。新アーティスト写真＆新ツアー発表も
BRADIOが、5月5日・6日に東京・SHIBUYA CLUB QUATTROにて、＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞を開催し、2日間で計50曲をパフォーマンスした。
本ライブは、BRADIOがバンド活動をスタートした2010年から2017年10月のメジャーデビューまでに発表したインディーズ時代の全49曲を2日間でパフォーマンスする企画。2025年4月19日、20日に同会場にて開催予定だったが、真行寺貴秋（Vo）の怪我により延期されていたが、約1年後となる5月5日・6日に振替公演が実現した。
バンド結成15周年のアニバーサリーイヤーとなった2025年、2026年は、新アルバムや企画アルバムなどのリリースや様々なライブ、ツアー開催など盛りだくさんの1年間を走り続けたBRADIOのアニバーサリーイヤーがこのライブでついに終幕した。
また、ライブ終わりには新しいアーティスト写真を公開し、2026年9月より全国14カ所をまわるツアー＜BRADIO DANCE PARTY TOUR 2026＞の開催も発表された。
ライブ写真◎umihayato
◾️＜BRADIO DANCE PARTY TOUR 2026＞
・2026年09月20日（日）：埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心VJ-3
・2026年09月21日（月祝）：神奈川・F.A.D YOKOHAMA
・2026年09月26日（土）：長野・CLUB JUNK BOX
・2026年10月03日（土）：香川・MONSTER
・2026年10月04日（日）：兵庫・太陽と虎
・2026年10月09日（金）：北海道・cube garden
・2026年10月17日（土）：宮城・darwin
・2026年10月23日（金）：岡山・IMAGE
・2026年10月25日（日）：静岡・窓枠
・2026年11月07日（土）：石川・REDSUN
・2026年11月14日（土）：福岡・BEAT STATION
・2026年11月15日（日）：広島・CAVE-BE
・2026年11月27日（金）：愛知・ell.FITS ALL
・2026年11月28日（土）：大阪・Banana Hall
▼オフィシャル・HP先行予約
2026年05月22日（金）20:00 - 2026年06月08日（月）23:59
詳細：https://bradio.jp/
◾️＜BRADIO 15th Anniversary「Back To The 2010 - 2017」＞セットリスト
1. スパイシーマドンナ
2. 語らぬ愛は美しい
3. Super Wonderful
4. My Answer
5. Jasmine
6. Bring It On!
7. Golden Liar
8. You take me away
9. Flash Light Baby
10. Playback
11. Sunday
12. KAMISAMA
13. All I Need Is You
14. ギフト
15. Overnight Superstar
16. Party Talk
17. 腰振る夜は君のせい
18. You Make Me Feel Brand New
19. Say That
20. 雨恋
21. Take Me Higher
22. ハートビートを打ち鳴らせ
23. オトナHIT PARADE
24. Ride On Time
25. Flyers
▼Day2 / 2026.5.5
1. FUNKASISTA
2. シークレットコード
3. 彼女ハリケーン
4. Crush On You
5. 真夏の悪魔
6. 夢見るEnergy
7. Revolution
8. Thanks
9. Step In Time
10. Chocolate Flavor
11. ダイナマイト
12. Get Money
13. Save Our Souls
14. 思い通りにならない世界
15. Back To The Funk
16. Abracadabra
17. 蝙蝠
18. 感情リテラシー
19. Sugar Spot
20. 真っ赤なカーチェイス
21. -Freedom-
22. Tonight! Tonight! Tonight! - 決戦は今夜 -
23. Colors
24. HOTELエイリアン
25. Flyers
■アルバム『Gold Fashion』
2026年3月4日（水）発売
CRCP-40716 / ￥3,300（税込）
音源配信URL：https://lnk.to/goldfashion
▼収録内容
1.My Answer
2.Crush On You
3.Say That
4.You Take Me Away
5.Abracadabra
6.Party Talk
7.Sugar Spot
8.Thanks
関連リンク
◆BRADIO オフィシャルサイト
◆BRADIO オフィシャルX
◆BRADIO オフィシャルInstagram
◆BRADIO オフィシャルYouTubeチャンネル
◆BRADIO オフィシャルTikTok
◆BRADIO 15周年特設サイト