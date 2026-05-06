グラビアアイドルの本郷杏奈（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。第2子女児を出産したことを発表した。夫でお笑いコンビ「EXIT」のりんたろー。（40）は同日放送されたフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）で第2子出産を報告した。

「いつも応援してくださる皆様へ ご報告です」とし、「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と第2子女児出産を発表。「前回同様、悪阻もあり上の子を見ながらの妊婦生活は大変でしたが、旦那や周りの方の支えもあり無事出産日を迎えました」と続けた。

「無事退院し、お家での生活もスタートしています。上の子もお兄ちゃんしてくれていて愛おしい日々です」と新生活のスタートも報告。「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います。これからも温かく見守っていただけると幸いです」と記した。

りんたろー。は同日放送の「ホンマでっか！？TV」に出演。司会の明石家さんまから「そんな中、昨日、子供産まれたらしいねん」とりんたろー。を祝福されると、りんたろー。は「生まれました。ありがとうございます」と笑顔。共演者からは「おめでとう！」の声が飛んでいた。

2人は22年8月23日に結婚。23年11月に第1子が誕生。今年1月に第2子妊娠をそれぞれのインスタグラムで発表していた。