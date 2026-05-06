【ワシントン＝阿部真司、バンコク＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は５日、ペルシャ湾の船舶を誘導してホルムズ海峡を通過させる作戦を一時中止すると発表した。

イランとの交渉で「大きな進展」があったとしている。作戦を受けてイランがアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を攻撃したため、緊迫化回避が狙いとの見方も出ている。

トランプ氏は自身のＳＮＳで、作戦中止は仲介国パキスタンなどの要請に基づく決定だとし、戦闘終結に向け「最終的に合意がまとまり、署名されるかどうかを見極めるまでの短期間」と説明した。米軍がイラン関係の船舶に実施している海上封鎖は継続する。

米軍は船舶のホルムズ海峡通過を支援する作戦「プロジェクト・フリーダム」を４日に開始し、イランがＵＡＥを攻撃するなど緊張が高まっていた。

一方、米主要ニュースサイト・アクシオスは６日、米当局者の話として、米国とイランが戦闘終結などに関する１ページの覚書の署名に近づいているとの見方を報じた。４８時間以内のイランからの回答に期待しているという。ロイター通信も仲介国パキスタン筋の情報として報じた。

アクシオスによると、覚書は１４項目からなり、戦闘終結を宣言した上で３０日間の交渉期間を設ける内容。イランがウラン濃縮を凍結し、米国が制裁やイランの資産凍結の解除に応じるとともに、両国がホルムズ海峡を巡る制限を解くことが含まれている。濃縮の凍結期間は交渉中で、期間が過ぎれば２０１５年核合意が設けた上限の濃縮度３・６７％が許されるとしている。

米ＣＮＢＣは６日、イラン外務省報道官が１４項目の提案について精査していると語ったと報じた。

イランのメヘル通信などは６日、トランプ氏の作戦中止発表を「撤退だ」と伝えた。国営テレビ傘下のプレスＴＶは５日、トランプ氏の発表に先立ち、イランがホルムズ海峡を管理する新たな組織を設立したと伝えた。海峡通過には許可が必要だとし、手続きのための連絡先も伝えている。