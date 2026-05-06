フィギュアスケート女子で２月のミラノ・コルティナ五輪銅メダルの中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が６日放送の日本テレビ系特番「音楽の祭典 歌の感謝祭」（午後７時）に出演。心の支えにしてきたアーティストとのサプライズ対面に大粒の涙を流す一幕があった。

これまでアイドルグループ「ＮｉｚｉＵ」の大ファンで、中でもプレッシャーがかかる場面で何度も救われたという一曲「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」が大好きと公言してきた中井がスタジオにスタンバイすると、目の前の横断幕が下ろされ、「ＮｉｚｉＵ」の９人が登場。

顔を覆って「キャー！ 本当ですか？ かわいい〜！」と驚いた中井は９人に「改めまして中井さん、オリンピック銅メダル、おめでとうございます」と言われると「うれし〜。めっちゃ、かわいい〜！」と言いながら大粒の涙を流した。

推しメンバーのＭＩＩＨＩから「直接お祝いしたくて、こうやって今日は来ました。お会いできてうれしいです」と言われ、また涙。

舞台上で並び、お互いに「かわいい〜」と言い合った後、「本当にオーディションの時から見させていただいていて。自分がつらい時だったり、五輪前もＮｉｚｉＵさんの曲を聞かせていただいて、試合に挑みました」と明かすと、持参した「ＮｉｚｉＵ」のキャラクターをあしらったうちわとペンライトを披露。「（メンバーが乗った）トロッコが来た時、これを振って叫んでました」と笑顔で告白。

目の前で「Ｓｔｅｐ ａｎｄ ａ ｓｔｅｐ」を披露されると「めちゃくちゃうれしいです。本当にあの曲に何度救われたかってくらい、たくさん聞いたので。いつかＮｉｚｉＵさんの曲で滑ってみたい。ずっと前から思っていて」と感謝していた。