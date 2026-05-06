◆パ・リーグ 西武１０―２ソフトバンク（６日・ベルーナドーム）

西武・滝沢夏央内野手が、“恐怖の９番”と化している。

この日は「９番・二塁」で先発出場。２回１死一、三塁で中前適時打を放つと、３回１死では中前安打、６回先頭では右前安打、７回２死一、二塁では左前適時打と４打席全てで安打を放って出塁。４打数４安打２打点の活躍で、打率を２割７分１厘まで伸ばした。

それでも本人は「たまたまです。打てない日もありましたけど、感覚的には悪くなかったので、今日はたまたま好きなコースに来て打てたのかなと思います」と謙遜気味だ。８点リードの３回先頭の鋭い飛球を横跳びで捕球し遊直にするなど、華麗な守備も光るだけに、「エラーしたので。守備からちゃんとリズムを作ってバッティングにつなげる」と、８回１死満塁でのファンブルは猛省。「上位打線につなげられる役割が求められていると思うので、とにかく出塁を心がけて。いいところで１本打てたり、バントもそうですし、出塁してほしい場面で出塁できるとか。上位打線につなげるというのは毎試合貢献できたら」。頼もしすぎる９番打者が、好調なチームを支えている。