ÉCRU×Maimiaの吸水ショーツ誕生！機能美を叶える一枚

日常にそっと寄り添いながら、美しさも妥協したくない。そんな女性の想いに応える新たなアイテムが登場しました。ライフスタイルブランドÉCRUとランジェリーブランドMaimiaが初めて手を組み、機能性とデザイン性を兼ね備えた吸水ショーツを発表。女性のリズムに寄り添うやさしい発想と、纏うたびに気分が上がるロマンティックな佇まいに注目です♡

ロマンティックと機能性の融合

今回登場する「SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS」は、台湾の景勝地「日月潭（Sun Moon Lake）」から着想を得たコレクション。

太陽と月をテーマに、女性の24時間365日のリズムを象徴的に表現しています。

フェミニンなシルエットとシアーな透け感が印象的で、従来の吸水ショーツのイメージを一新。見た目の美しさだけでなく、履き心地の軽やかさにもこだわり、日常使いしやすい一枚に仕上げられています。

さらに、ÉCRUが培ってきた吸水設計と、Maimiaの繊細なデザイン性が融合することで、“機能だけでなく心まで満たすランジェリー”という新しい価値を提案しています。

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商品詳細＆スペック

SUNMOON ÉCLAT PERIOD SHORTS



価格：11,660円（税込）

シンプルながらも美しいフォルムで、初めて吸水ショーツを取り入れる方にもおすすめ。機能性とデザイン性のバランスが絶妙です。

サイズ：S／M／L

吸水量：約45ml（軽い日～普通の日対応）（※1）

販売形式：先行受注

お届け予定：2026年7月下旬～8月上旬

※1 エクル調べ

※試験結果は一定条件下での数値であり、吸水量を保証するものではありません。環境や使用状況により誤差が生じる場合があります。

※経血量や使用環境により、漏れを完全に防ぐことを保証するものではありません。ご不安な場合はナプキンとの併用をおすすめします。

※本製品は医療目的・治療目的の商品ではありません。

期間限定POP-UP情報

松屋銀座6階のMaimia店舗にて、期間限定POP-UPを開催。実際に手に取って試せる貴重な機会です。

期間中にコラボ吸水ショーツを購入すると、オリジナルポーチのノベルティもプレゼント（数量限定）。コスメや小物入れとしても活躍する嬉しいアイテムです♪

また、ÉCRUの既存商品も展開されるため、ブランドの世界観をじっくり体感できます。5月6日～10日はスタッフによる接客もあり、サイズや使用感の相談も可能です。

開催期間：2026年5月6日（水）～5月26日（火）

心地よさを纏う新習慣へ

機能性だけでなく、気分まで高めてくれる吸水ショーツは、これからの新しいスタンダード。ÉCRUとMaimiaのコラボは、女性の毎日に寄り添いながら、美しさも忘れない理想の一枚です。

自分のリズムを大切にしながら、心地よく過ごすための新しい選択肢として、ぜひチェックしてみてくださいね♡