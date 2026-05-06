お笑いコンビ「EXIT」りんたろー。（40）が、6日放送のフジテレビ系「ホンマでっか！？TV」（水曜後9・00）に出演。番組内で第2子女児誕生を報告した。りんたろー。の妻でグラビアアイドルの本郷杏奈（34）もインスタグラムを通じて出産を発表した。

「5月は美容の正念場！肌と髪を守る術」をテーマにトークを展開する中、司会の明石家さんまが「そんな中、昨日、子供産まれたらしいねん」とりんたろー。を祝福。りんたろー。が「生まれました。ありがとうございます」と感謝すると、共演者からは「おめでとう！」の声が飛んでいた。

妻の本郷もインスタグラムを通じて第2子出産を報告。「先日、第二子となる女の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と明かし、「バタバタな毎日ですが、家族で支え合い笑顔溢れる家庭を築いていきたいと思います これからも温かく見守っていただけると幸いです」と呼びかけた。

りんたろー。と本郷は22年8月23日に結婚。23年11月に第1子が誕生した。本郷は今年1月にインスタグラムを通じ、第2子妊娠を報告していた。