◇プロボクシングDYNAMIC GLOVE on U−NEXT 43 フェザー級10回戦 中野幹士（帝拳）《TKO4回58秒》レラト・ドラミニ（南アフリカ）（2026年5月6日 東京・後楽園ホール）

WBOフェザー級4位の中野幹士（30＝帝拳）が5月6日、IBF同級5位のレラト・ドラミニ（32＝南アフリカ）を4回58秒、レフェリーストップによるTKOで破り、再起戦に勝利した。

初回に左ボディーを当ててスリップ気味のダウンを奪うと、3回にも左ストレートをカウンター気味に決めてダウンを追加。4回も左からコーナーに追い詰めてダウンを奪うと、レフェリーが試合を止めた。

勝利の瞬間から涙があふれた中野は、リング上のインタビューでも声が詰まった。「試合前は怖かった」と正直に涙の理由を話した。

昨年11月、IBFの挑戦者決定戦で、元WBA世界スーパーバンタム級暫定王者ライース・アリーム（35＝米国）に0―3で判定負けし、プロ初黒星を喫した。精神的なショックは大きく、再起戦前は「不安でした。試合のイメージが湧かなかった」と言う。

「初めて負けて、（試合中に）こうなったらどうしよう、とか、悪循環に」と振り返る。「考えたらダメ。考えないように」と、ショックは深刻だった。それでも、“鉄の拳”で世界ランカーを沈め「終わった瞬間に安心した」と控室でも涙が止まらなかった。

これで、再び世界への道が開けた。「ボクシングをできるのが、うれしかった。不安はこの先も続くと思うけど、自信を持てるように練習します」と涙声で話した。