山林火災が4日前に鎮圧した岩手県大槌町で、6日、再び火災が発生しました。「安心したところでびっくりした」と、住民からは不安の声があがっています。

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6日午後2時ごろ、上空を飛ぶのは山林火災の現場へと向かうヘリコプターです。

岩手県大槌町で、再び山林火災が発生したのです。

連休最終日に、サイレンの音が町に響き渡りました。住民らの不安をよそに、山の複数箇所から煙が立ち上りました。その奥には、ゆらめく炎が確認できます。

青空は立ち込める煙で、白くかすんでいきました。

■「鎮圧宣言出されて、安心したところで」

火災現場近くにいた人

「サイレン、サイレン、消防のサイレン。30分以上前じゃないかな。けっこう煙見えていた」

火災現場近くにいた人

「びっくりしましたね。鎮圧宣言が出されて、安心したところで。（Q．早く消えてほしい？）そうですね…」

■発生11日目に鎮圧も…再び火の手

記者

「真っ赤な炎が横に連なっています」

先月22日、大槌町では、2つの地区で相次いで山林火災が発生しました。険しく、足場の悪い山で懸命な消火活動が続き、発生から11日目…

大槌町・平野公三町長

「林野火災の鎮圧を午後1時に宣言いたします」

今月2日に、ようやく鎮圧したばかりでした。6日、その大槌町で再び火の手があがりました。

記者

「先日の火災で焼けた斜面の西側、避難所にもなっていた体育館の裏山から白い煙があがっています」

これまでの焼失面積は、平成以降で国内2番目の規模にあたる計1633ヘクタールです。（4月30日時点）

6日の山林火災も、すぐ近くで起きています。

■「またそこから…不思議でならない」

現場ではヘリコプターなどによる消火活動が行われました。

消防によりますと、午後1時20分ごろ、「山林が燃えそう」「5メートルの範囲で燃えている」と通報があったということです。

火災現場近くにいた人

「またそこから火が出るって不思議でならない」

火災現場近くにいた人

「（Q．何事もなく消えれば）そうですね、ええ…」

火災現場近くにいた人

「でも、対応が早かった」

火災現場近くにいた人

「そうですね、すぐ消防が来ましたから」

午後5時ごろには、ほとんど煙が見えない状態になりました。町は「新たに山林火災が発生したと考えられる」と話しています。

現時点で今回の火事によるけが人の情報は入っていないということです。