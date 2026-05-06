俳優の沢尻エリカさんの約20年ぶりとなる写真集「沢尻エリカ『DAY OFF』」（撮影：渕本健太郎、MANA野元学、税別3600円、幻冬舎）が、2026年5月23日にリリース。完全セルフプロデュースで、約1万カットの中から厳選した全160ページ。表紙カットは赤いサーフボードに横たわる沢尻さんです。



【写真】沢尻エリカさんの写真集『DAY OFF』の表紙

2007年発売の写真集「ERICA」から約20年ぶりとなる「DAY OFF」。年齢を重ねるごとに深みを増す美しさと変わらぬ透明感。沢尻さんが今の自分をまるごと映し出し、その生き方のすべてを記録した渾身の一冊です。



衣装はすべて本人の私物で、それに合わせた撮影場所も自らセレクト。メイクも自身で行い、スッピンも惜しみなく披露し、飾らない素顔と自然体の魅力が詰まっています。これまで見せることがなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンは圧巻です。人魚のように自由に泳ぐ彼女の姿に、カメラマンのシャッターは止まらず、最終的に撮影カット数は約1万カット以上に達しました。



その中から厳選に厳選を重ねた150点以上のビジュアルを収録した本作はまさに永久保存版。飾らず、媚びず、無邪気にただ凛と咲く一輪の花のような、等身大の沢尻さん。静けさの中に宿る強さ。柔らかさの奥にある芯のある意志。ただの写真集ではなく、1人の女性の美しさと生き方を記録したアートです。



沢尻さんは「約20年ぶり、30代最後に私の‟今”そして‟素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心からの感謝を込めて。」とコメントしています。



沢尻エリカ写真集『DAY OFF』公式（@erika_photobook）はオフショットなどを随時公開しています。



【沢尻エリカさんプロフィール】

さわじりえりか 1986年4月8日 東京都出身。05年、ドラマ「1リットルの涙」で主演を務め、同年公開の映画「パッチギ！」で第29回⽇本アカデミー賞新⼈俳優賞を受賞。映画「へルタースケルター」（2012年）では日本アカデミー賞優秀主演女優賞を受賞し、「タイヨウのうた」（2006年）「ファースト・クラス」（2014年）など話題作に出演。テネシー・ウィリアムズの名作『欲望という名の電車』では初舞台で主人公のブランチを演じ、ノーベル賞作家 バーナード・ショーの傑作喜劇『ピグマリオン−PYGMALION−』ではイライザを演じた。唯一無二の存在感と圧倒的な美しさで、映画・ドラマ・CMなど多方面で活躍。心の機微を映すまなざしと芯の強さを併せ持つ演技力で多くのファンを魅了し続けている。