＜義父のきょうだい会！？＞義母から「家族で来て」と言われた親戚の集まり。嫁や子どもも参加すべき？
親戚づきあいの距離感は、家庭ごとに大きく異なるものです。とくに結婚によって広がる人間関係は、ときに負担として感じられることもあるでしょう。今回の投稿は、義父のきょうだい会への参加をめぐり悩む人の声です。
『義父のきょうだい会が年1回、旅館かホテルで行われる。参加する人は旦那きょうだいまではわかるけれど、嫁まで行かなくてよくない？ 義母から「家族で来て」と誘われているけれど行きたくないし、強要しないでもらいたい。旦那だけ行けばいいのに。行ったほうがいいのかな』
子どもが大きいならきょうだい会は卒業でOK
まずあったのは、子どもが大きいならムリに参加しなくてもいいとの声です。
『子どもが未就学でヒマなら行くけれど、そんなに大きいならもう行かないわ。「子どもたちも忙しいので、私も準備や送迎、買い出しがあって暇ではないので」でお断り』
『子どもが大きいなら行かない』
子どもが小さいうちは親の判断で動くことが多いものの、成長とともに生活は子ども中心から個々の予定へと変わっていくのではないでしょうか。部活動や進学準備など、優先すべきことが増える時期に、親戚行事を優先する必要はないのかもしれません。
仲よしアピール？義父母世代との価値観の違い
一方で、義父母側の意図を推測するコメントも見られました。
『それ「うちの家族はこんなに仲よし」ってアピールしたいだけだから。もう断って旦那だけ行かせな』
『義父の家族仲よしごっこにはつき合えない』
こうした意見からは、親世代が「家族のつながり」を重視する価値観と、子世代の現実的な生活との間にギャップがあることがうかがえます。とくに親戚が集まる場では、「うちのきょうだいは仲がいい」「孫も嫁もきてくれる」といった絆アピールに繋がっている可能性もあるのではないでしょうか。家族はみんな揃うものという考えが前提になっている場合、普段の生活が忙しい投稿者さんにとって、余計に負担になるかもしれません。
年に一度なら顔を出すという選択肢も
その一方で、「年に一度なら顔を出してもいいのでは」という柔軟な意見もありました。
『年に一度なら行けばいい。しかも旅館かホテルならラクじゃん。孫同士交流させたいんだよ』
『慶弔金を贈り合う相手だし、顔くらい見ておいてもいいかもね』
親戚づきあいは、将来的に冠婚葬祭などで関わる可能性もあるため、完全に断ち切るのではなく、最低限の関係を保つ意味で参加してもいいのかもしれません。また、子ども同士の交流の機会と捉える見方もありました。
そもそも参加する理由が見えないという本音
しかし投稿者さんは、子どもたちの現状を踏まえ「そもそも参加する理由がない」と感じています。子どもたちは絶対に行きたくない派だそう。「高校の部活はガチなので休んだら干されるレベル」との状況。今年のきょうだい会は、義父が仕切る番なので、なおさら家族できてほしいと見栄も見え隠れしているそう。
『理由を言って、旦那だけ行けばいい』
『行かない。もはや他人の集まりじゃん。子どもたちも可哀想だわ』
『義母も自分だけ行くのがイヤなのではない？』
また、費用や時間といった負担の面から疑問を呈する声もありました。
『楽しくもない自己満足の会にお金払って参加させられるなんてイヤすぎる。時間を失い、お金も失う』
このように、家族それぞれの事情を考えれば、ムリに参加することが必ずしも最善とは言えないのかもしれません。
親戚づきあいは「義務」ではなく「選択」へ
親戚づきあいは大切にしたい一方で、ムリをしてまで続けるべきかどうかは、それぞれの考え方なのでしょう。形式的なつながりよりも、日々の生活や子どもの成長を優先したいと考える人が多数派となったのも自然な流れなのかもしれません。
『振り返ると親戚づきあいで得るものなんてなかった』
参加する、しないどちらが正しいというよりも、時代や環境によって「家族のあり方」が変わってきていることが背景にあるのではないでしょうか。ムリをして参加してもストレスが溜まるだけになりそうです。それならば、旦那さんのみが参加する、あるいは都合が合う年だけ顔を出すなど、柔軟な対応もひとつの方法でしょう。親戚づきあいは、義務ではなく選択のひとつです。だからこそ、長い目で見ても心地よい距離感を見つけることが大切なのでしょうね。