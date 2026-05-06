お笑いコンビ・春とヒコーキが、６日、東京・日経ホールで、４都市を巡る第３回単独ライブ「モンキービジネス」の千秋楽公演を開催した。

普段はコントを披露することが多い中、この日は７本のコントに加え、漫才も披露。単独らしい挑戦で、ぐんぴぃは「漫才マイクは僕らもうれしい」と新鮮な様子。コントは体を動かすネタもあったが、土岡哲朗は「ぐんぴぃは単独期間中に通風を発症して…」と裏話も交え爆笑をさらった。

今回はチケットが即完し、８公演を追加する程の盛況ぶり。計２４公演となったが、当初はこの日の昼の部が千秋楽予定だった。昼の部でぐんぴぃは、夜の部が追加となったことに触れ「おわびをしなきゃいけない。僕ががめつく追加公演を入れました」と苦笑い。ファンからは厳しい声があったことも明かし「本当に申し訳なかったです」とステージを下りて謝罪しながら会場をまわり、観客と交流もした。

その上でおわびとして「この回だけ」で、急きょコントを追加で披露。最後まで大いに盛り上がり、ぐんぴぃは「本当になんとかやれた」と達成感を口にしていた。