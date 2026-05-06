■これまでのあらすじ

プロジェクトを勝手に抜けて、笹岡に押し付けたことにされていた妻。周囲の誤解を解こうにも「家庭のギスギスを会社に持ち込まれても」と妻への当たりは強く、さらに笹岡が夫の胸に飛び込んで「私だったらもっと幸せにしてあげられるのに」と言っているのを見てしまう。



【里奈 Side Story】私はずっと男性から「守ってあげたい」と言われ続けてきました。これだけかわいかったら、周りがそう思うのも当然ですよね。

それにくらべて、教育係の麻衣さんは「ザ・お母さん」って感じ。仕事はできるのかもしれませんけど、あんなに強いと絶対男ウケ悪いはず…って思っていたのに！憧れの健太さんの奥さんってどういうこと!? あんなオバサン、社内イチのイケメンである健太さんに釣り合うわけないのに〜〜〜。それに、健太さん、家事も自分でやってるみたいだし、毎日お惣菜だって言ってたし、家庭で大事にされてないんじゃない？よし、決めた！私、健太さんをオトす！オバサンより、若くてかわいい私が選ばれるに決まってるもんね〜！

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)