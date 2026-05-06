◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１５節 柏―浦和（６日・三協フロンテア柏スタジアム）

浦和は柏に１―０と勝利し、田中達也暫定監督の就任から３連勝を飾った。後半１３分にＭＦ渡辺凌磨が奪った１点を守り切り、３試合連続完封を達成。柏は６連敗で東地区の最下位に転落した。

スコルジャ監督の解任により就任した田中監督は、就任から２連勝したチームに次々と変化を加えた。ここ２試合で好プレーをみせていた左サイドバックのＤＦ長沼に代え、ＤＦ関根を起用。さらに前節はコンディション面の調整でベンチ外としたキャプテンのＭＦ渡辺を先発に戻してルーキーＭＦ植木とのダブルボランチとし、今季全試合で先発してきたＭＦ安居はベンチ外に。トップ下にはＭＦ中島、１トップにはＦＷオナイウを２試合ぶりに先発起用した。

試合は互いにボールを握りたい両チームが持ち味をぶつけ合い、一進一退の展開に。０―０で前半を終えると、後半の立ち上がりには流れが柏に。すると田中監督は、同９分にオナイウに代え、２試合連続途中出場からゴール中のＦＷ小森を投入。すると同１３分、中島のクロスにゴール前まで飛び出した渡辺がヘディングで合わせて先制した。

その後はボールを柏に握られる時間が増えたが、交代メンバーで強度を保ち、押し込まれても球際の強度は落とさずに対応。後半３１分には５バックへと変更し、全員が体を張った守備で守り切った。