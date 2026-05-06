元スピードスケート女子で平昌五輪2冠の髙木菜那（33）が、5月1日にInstagramを更新。近影を公開し、自身のヘアスタイルについて「どっちすき？？」と問いかけた。

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「まずはGW！！」というコメントと共に投稿された写真は、窓際の座席でリラックスした自撮りソロショットだ。黒に白のストライプの入ったジャージに、黒キャップを合わせたスポーティーでボーイッシュな着こなしを披露。クールな笑みを浮かべた髙木は、「ちなみに最近髪の毛伸ばし中。 どっちすき？？」とファンへと問いかけた。

【画像】髪を伸ばし中の髙木菜那（画像は髙木菜那のInstagramより引用）

この投稿には、元柔道女子で金メダリストの角田夏実（33）が反応。「なに！？ 私も前髪伸ばしちゅう」と近況を明かすと、髙木も「お揃い」と絵文字を添えて返信した。また、Instagramユーザーから「私は、ショートカットが好きですが、髙木菜那さんは、どちらでもお似合いかと思います」「もっともっと、髪伸ばして～」「イケ散らかしててカッコイイです」「髪が短くて～ボーイッシュな菜那ちゃんがカッコ良く可愛い」「5月も激カワです」といったコメントが寄せられている。