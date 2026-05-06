「初めて知った！」と驚き、日本旅行に必ず持って行くべき物って？―中国ネット

中国のSNS・小紅書（RED）にこのほど、「日本に行く時に忘れてはいけない持ち物は？」との投稿があり、反響を呼んだ。

投稿者は「日本旅行に行ったばかりの外国人と出会って、自分も日本旅行に行こうと思っていることを伝えた。そうしたら意外なことに、彼から日本旅行に必ず持って行くべき物の筆頭としてモバイルバッテリーが挙げられた。調べたら、日本では海外ほどモバイルバッテリーが普及していないようだ。初めて知った！」と驚きを示した。

なお、投稿者はこのほかに「毎日たくさん歩くので歩きやすい靴で行った方がいい」「日用品を入れて持ち歩ける小さいバッグがあると観光に便利」といったアドバイスを受けたことを明かしている。

この投稿に、中国のネットユーザーからは「モバイルバッテリーと小さいバッグはマジで必須」「モバイルバッテリーはどっちでもいい。コンビニで貸し出しサービスがあるから。ただ、料金はちょっと高い」「履きやすい靴はそう。私は初日に足に水膨れができて、2日目のUSJ（ユニバーサル・スタジオ・ジャパン）は泣きながら遊んだ」といったコメントが寄せられた。

また、「小銭入れ」「現金は本当に多めに持って行った方がいい。コンビニのATMで引き出そうとしてもうまくいかないことがある」「一つ挙げるならビニール袋。外ではごみ箱は見つからないから、ごみを入れておく用に」「自撮り棒かな」「歯ブラシ。ホテルのは使いづらい」といった意見のほか、買い物をたくさんするため「空っぽのスーツケース」を挙げる声も多かった。

さらに、「中国のティッシュを持って行くといい。日本の公衆トイレのペーパーは超薄いから」「便秘薬。なぜって向こう（日本）では野菜が食べられないから（※日本の食事には野菜が少なく行くと便秘になるとの認識が中華圏で広がっている）」「使い捨ての箸を持って行った方がいいよ。カップ麺には（中国のように）フォークが入ってないから」といったコメントや、「パスポートとビザ（査証）とスマホがあれば大丈夫」「何もない。日本には何でもあるから」との意見も見られた。（翻訳・編集/北田）