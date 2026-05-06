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その冷たさ、約2度…！

気象庁は今年4月以降早いペースで気温が上昇するとも予想していて、早めの暑さ対策が必要になってきそうです。

思えば去年の夏は、持ち運べる氷のうが流行りましたよね。4月下旬にドウシシャから登場したのは、さらに冷たいアルミ素材の氷のう。凍った状態だと約2度まで冷たいというこれなら、ジリジリ暑い日も気持ちよく涼をとることができそうなのです。

衝撃的なほどキンキンの氷のう

Photo: mio 「ゴリラの冷棒（れいぼう）」希望小売価格：2,728円（税込）

この「ゴリラの冷棒」は、より熱伝導率の高いアルミ素材の携帯氷のう。これに水を入れて冷凍庫で凍らせてから持ち運ぶことで外でもキンキンに！

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どうやらアルミ素材を用いたこの発想は、「ゴリラの冷棒」を手がけるドウシシャのフライパン開発やタンブラー開発における知見を活かしたものだとか。

約35度の環境下で15分おきにホルダーから氷のうを取り出し、約25秒間36度の体温相当にあてる検証をドウシシャが行ったところ、約3時間30分後にも氷が残っていたそう。まるでアイスキャンディのようなサイズ感でも、氷が残るのはさすがアルミ素材。

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肝心の冷たさは……本当にキンキン。これは暑さが本格化したらかなり助かるはず。まだ涼しさも残るこの季節には10秒も身体に当てていたら寒く感じるほどでした。

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「一般的なシリコン製氷のうが約7度であるのに対し、本製品は約2度、その差マイナス5度を実現」と謳うとおり、確かに衝撃的な冷たさだったこの携帯氷のう。ホームでの電車待ちやオフィスに入った直後…と、暑くなるこれからの時期に活躍すること間違いなしです。