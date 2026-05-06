猫が飼い主を「待ち伏せ」する4つの心理

1.「遊ぼうよ！」というお誘い

猫が物陰からじっとこちらを見つめ、通りかかった瞬間に飛び出してくるのは、純粋に「遊びたい」という気持ちの表れです。

特に室内で暮らす猫にとって、動く飼い主の存在は最高に魅力的な遊び相手に見えています。足元に飛びついた後にすぐ逃げていくようなら、「追いかけてきて！」という追いかけっこの合図かもしれません。

単なるいたずらではなく、大好きだからこそ遊びに誘っているのだと考えて、温かく見守ってあげましょう。

2.狩りの練習（本能）

猫は優れたハンターとしての本能を強く持っています。野生の世界では、獲物に気づかれないように隠れ、一気に飛びかかることで食事を得ていました。

家の中に獲物はいませんが、廊下の角や家具の隙間を利用して、通りかかる飼い主をターゲットに「狩りの練習」をしているのです。

これは猫にとって非常に重要な本能の解消であり、獲物を捕まえる一連の流れをシミュレーションすることで、心身の健康を保っている側面もあります。

3.構ってほしくて注目を集めたい

待ち伏せをして飼い主が「わっ！」と驚いたり、笑ったりすると、猫は「これをすれば自分を見てくれるんだ」と学習します。つまり、寂しい時や退屈な時に、自分に注目を集めるための作戦として待ち伏せを行っているのです。

もし猫が飛びついてきた後に足元でゴロゴロと喉を鳴らしたり、体をこすりつけてきたりする場合は、遊びよりも「自分に構ってほしい、甘えたい」という気持ちが勝っているサインだと言えるでしょう。

4.実はちょっと不満がある？

いつもは穏やかな猫が、しつこく待ち伏せをして噛みついてくるような場合は、何か不満を抱えているサインかもしれません。

例えば、トイレが汚れていて不快だったり、お腹が空きすぎていたり、あるいは構われすぎて「もう一人にしてほしい」と思っていたりする場合です。

単なる遊び心による待ち伏せなのか、それとも何かを訴えるための八つ当たり気味な行動なのか、愛猫の表情やその前後の様子をよく観察して判断することが大切です。

なぜ「突然」狙ってくるの？

飼い主からすると、平和に歩いている時に「突然」襲われたように感じますが、猫の視点では違います。

猫は獲物を狙う際、じっと身を潜めてタイミングを計る「静」の時間と、爆発的なエネルギーで飛びかかる「動」の時間を使い分けます。

飼い主が視界に入った瞬間から猫の「狩り」は始まっており、一番油断しているタイミングを狙って飛び出しているのです。

また、歩く時に揺れるズボンの裾や、パタパタと動くスリッパの音は、猫にとって小動物や鳥の動きにそっくりに見えるため、本能的に体が勝手に反応してしまうという理由もあります。

上手な対応と接し方のコツ

過剰に反応しない（大声を上げない）

待ち伏せされて驚くと、ついつい大きな声を出したり、走って逃げたりしてしまいがちですが、これは逆効果です。

猫は人間の大きな声や素早い動きを「飼い主も一緒に盛り上がって遊んでいる」と勘違いしてしまいます。そうなると、猫の興奮はさらに高まり、行動がエスカレートして怪我の原因にもなりかねません。

驚いてもできるだけ冷静に、静かにその場を立ち去ることで、「この行動では遊びは始まらない」と猫に理解してもらうのが賢明です。

おもちゃを使って「狩り」をさせてあげる

猫の待ち伏せ行動を減らす一番の近道は、本能を正しく発散させてあげることです。人間の手や足で遊ぶ癖がついてしまうと、噛み癖の原因になるため、必ず猫じゃらしやボールなどのおもちゃを使いましょう。

1日に数回、5分から10分程度で良いので、全力で追いかけっこをさせてあげてください。

おもちゃを獲物に見立てて動かし、しっかり「仕留める」経験をさせることで、猫の狩猟本能が満たされ、飼い主を狙う必要がなくなります。

待ち伏せしそうな気配を感じたら無視する

猫は待ち伏せをする前、耳をピンと立てたり、お尻を振ったりと独特の「集中モード」に入ります。

廊下の角などに猫が潜んでいる気配を感じたら、わざと目を合わせずに通り過ぎるか、立ち止まって猫の期待をそらしましょう。

もし飛びつかれても、構わずに黙って別の部屋へ行くなどして「無視」を徹底することがポイントです。反応がもらえないと分かれば、猫にとって待ち伏せはつまらない遊びになり、自然と回数が減っていくはずです。

まとめ

猫が待ち伏せをしてくるのは、飼い主を信頼し、自分の一部として認めているからこその行動です。本能や遊び心を理解してあげれば、決して困った行動ではありません。

無理にやめさせるのではなく、おもちゃでしっかり遊ぶ時間を作るなど、猫のエネルギーを上手に逃がしてあげましょう。お互いのルールを決めれば、愛猫との絆はもっと深まりますよ。