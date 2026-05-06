アイドルグループ・NGT48の元メンバーでモデルの中村歩加が、自身のSNSで4月30日に発売したファースト写真集「あゆたろう」をアピールした。



【写真】隅々まで見たら確かに 気になってしょうがない

同月17日にはインスタグラムで発売日が決まったことを知らせ、「沖縄県で、撮影していただきました！ ずっとずっと、念願だった写真集を発売することが出来て 心から嬉しいです」と思いをつづっている。



発売日に向けて、オフショットもまじえながらカウントダウン投稿。キャミワンピ姿でハンバーガーをほおばる姿をはじめ、X(旧ツイッター)で「正直、隅々まで見られては困る1枚」と記したベッドで大人っぽい表情を見せるカット、同じくXで「よく見ると、見えます」としたシースルー衣装も披露している。28日には麦わら帽子をかぶった白のワンピースでのショットで「王道なスタイリング さとうきび畑にも行きました」と伝えている。



29日には白の布から膨らみが浮かぶ海での姿を披露。「泳げないから大騒ぎだったんだけど 大好きな思い出 みんなにも、早く見てもらいたい～!」とエピソードも明かし、発売日当日に更新したXでは「1st写真集『あゆたろう』発売になりました!!!! 念願の写真集、是非よろしくお願いします!」とファンに呼びかけていた。



一連の投稿に、ファンからは「綺麗すぎる」「癒やされるぅ」「涼しげで良き」「麦わら＆白ワンピ似合いすぎで可愛すぎ」「とてつもない美しさ」「こっちがドキドキです」といったコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）