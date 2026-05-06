お笑いコンビ「春とヒコーキ」が６日、単独ライブツアー「モンキービジネス」の全国４か所計２４公演を終えた。

３回目の単独ライブは４月１０日から５月６日にかけて、大阪、福岡、北海道、東京の４会場で開催。全２４公演で動員数はコンビ初の１００００人を突破するなど大盛況だった。ステージでは、コンビニ強盗ネタやマラソンネタなど計７本のコントと１本の漫才を披露。事務所の後輩芸人やボランティアを募ってダンスにも挑戦するなど、全国各地で駆けつけたファンを魅了した。

「春とヒコーキ」はＹｏｕＴｕｂｅの登録者数が１６万人超で、総再生回数は３０００万回（６日時点）を記録するなど、動画配信でも人気を博している。土岡哲朗は「ＹｏｕＴｕｂｅで知られることが多いからこそ、それを裏切りたいみたいな気持ちもあった。いいネタになってきたなと思います」とツアーを通しての成長を実感。約１か月にわたるライブを終えたぐんぴぃは「公演を重ねるたびにネタもどんどん調整していって、地域や会場ごとにお客さんの反応も違ったので、それによって僕らのテンションも変わることも分かり、新しい気づきもあった」と充実した期間を振り返った。