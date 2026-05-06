◆第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都・芝２２００メートル）追い切り＝５月６日、栗東トレセン

第７４回京都新聞杯・Ｇ２（５月９日、京都）に出走するベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父エピファネイア）が６日、栗東・ＣＷコースで時計以上のスピードを見せた。気性面を考慮してセーブ気味だったが、北村友一騎手が手綱を執り、センツブラッド（４歳オープン）と併せ馬。７馬身先行し、程よい力感としなやかな脚取りで６ハロン８４秒８―１１秒６で首差先着した。

斉藤崇調教師は「折り合いも大丈夫でした。前回の最後の追い切りに比べればちゃんと体を使おうとしていて良かったんじゃないか」と課題の口向きにも及第点の評価だった。対して母の主戦も務めた鞍上は能力に大きな期待を込めるだけに、「少し物足りないところがあって、もう少し動きの質が上がってくれれば」とさらなる上昇を望む。

Ｇ１・４勝の名牝クロノジェネシスの初子。３戦連続で上がり３ハロン最速の末脚を繰り出し、前走の共同通信杯も３３秒０の鋭い脚で２着。皐月賞でワンツーを決めたロブチェン（３着）、リアライズシリウス（１着）の間に割って入ってみせた。トレーナーも「馬にとっても我々にとっても、一ついい自信にもなった」と力強くうなずく内容だった。「賞金を加算してダービーに向かいたい」。クロワデュノールで大阪杯、天皇賞・春を制した黄金コンビで堂々と勝ち切る。（松ケ下 純平）