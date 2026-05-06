４人組ロックバンド・ａ ｆｌｏｏｄ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅが６日、初の日本武道館公演「ａ ｆｌｏｏｄ ｏｆ ｃｉｒｃｌｅ２０周年記念公演 ＬＩＶＥ ＡＴ 日本武道館」を開催し、約８０００人を動員した。

ボーカルの佐々木亮介は、本番開演１５分前に会場の花道から登場。そのままリハーサルを行って本編へと突入という異例のスタート。「伝説の夜を君と」で幕を開け、人気漫画「ふつうの軽音部」に登場し話題となった「理由なき反抗（Ｔｈｅ Ｒｅｂｅｌ Ａｇｅ）」、最新曲「夜空に架かる虹」など全３０曲を全身全霊で鳴らし切り、武道館を揺らした一夜を締めくくった。

また、８月発売予定の結成２０周年を記念したベストアルバム「革命未遂の蝶が見る夢」のリリースや、全３４公演の全国ツアー開催といった新たな情報も発表。ファンから歓声が起こった。アニバーサリーイヤーの勢いはさらに加速していきそうだ。

ボーカル・佐々木亮介はいつものライブ通り、ほぼＭＣ無しでライブを完走したが、「会いたかった、ほんと会いたかったぜベイビー」と語っていた。