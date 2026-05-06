サッカーの元スウェーデン代表ＦＷズラタン・イブラヒモビッチ氏が６日までにインスタグラムを更新。ＮＦＬの名選手だったトム・ブレイディ氏に丸刈りにされる写真を投稿した。

座ったイブラヒモビッチの背後に、バリカンを持ったブレイディ氏が立ち、笑いながら髪の毛を刈っていく様子がアップされ、「Ａ ｂｅｔ ｉｓ ａ ｂｅｔ」（賭けは賭けだ）と記した。

イブラヒモビッチ氏は現役時代に丸刈りにしたこともあったが、オールバックで髪の毛を束ねていた印象も強い。２月にミラノ・コルティナ五輪の聖火ランナーを務めた際には長めの髪だっただけに、ファンは騒然。「Ｏｈ ｍｙ ｇｏｄ！」、「うそでしょ」、「なぜ？」、「美しい変化」、「さらに素敵に見える」など反応があった。

イブラヒモビッチ氏は、現役時代にＡＣミラン、インテル、ユヴェントス、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・ユナイテッドなど各国のリーグ活躍。スウェーデン代表としてＷ杯にも出場している。１９０センチを超える長身だけではなく、テクニックやフィジカルや生かした名ＦＷだった。