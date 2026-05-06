SKE48相川暖花（22）が、自身のX（旧ツイッター）を更新し、握手会イベントの来客をめぐって連日、自虐的な投稿を行った。

ゴールデンウイークとあって、グループは各地でイベント三昧。相川は5、6日と名古屋市のポートメッセなごやで行われた、チームSオリジナル公演CDリリース記念イベントに参加した。

しかし、自身のレーンには並んでいるファンが少ないようで、5日には「明日もポートメッセなごやで開催してて当日券もあるから飛び入り参加可能なんですよ。ゴールデンウィークの賑わい感じさせてくれませんか」とボヤキの投稿。さらに、誰一人並んでおらず、“滑走路”状態になった写真を掲載し、「ゴールデンウィークってどこも混んでるんじゃないの？」とネット民に問いかけた。この投稿は6日現在で532万ビューを記録するなど、大きな話題になっている。

イベント2日目の6日も、「多分みんな迷子になってるので住所貼っておきますね」と、会場の住所を郵便番号から丁寧に掲載。ファンの来場を待った。

コメント欄には「ポートメッセなごや、だけじゃなく住所教えてくれてる」「住所ありがとうございます！ほのちゃんリーダーらしい優しさですね」と、優しさを称賛する声も。一方で、「オタがいる住所もそこだったりする（レーン違い）」「横に人たくさんいますよー」「郵便番号いらんやろ」といった、いじりの投稿もあった。

相川は昨年4月の握手会でも、「本日の握手会、ヲタク約1名」と、満面の笑みでペンライトを振る男性ファンの画像を掲載。来場ファンの少なさを逆手に取った投稿は、1億ビューを超える大反響を呼んだ。

相川は15年に加入した7期生。25年にはチームSのリーダーに就任。同年発売の「Karma」では、全員選抜曲を除いて自身初のシングル選抜に選出された。