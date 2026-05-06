【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めてみよう！ ヒントは運命の分かれ目
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、勝敗や成否が決まる大事な場面、食卓で使われる器、そして理科や美容の分野で登場する物質名という、3つの言葉を選びました。日常の風景から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
□□ぎわ
□□もの
あ□□ん
ヒント：勝敗や成否が決まるかどうかの重大な分かれ目のこと。陶磁器を指す一般的な名称。そして、ネイルの除光液などに含まれる有機化合物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「せと」を入れると、次のようになります。
せとぎわ（瀬戸際）
せともの（瀬戸物）
あせとん（アセトン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、緊迫した状況を表す言葉、暮らしに身近な焼き物の呼び名、そして化学物質の名称を組み合わせました。共通の「せと」という音が、一分一秒を争う場面から、食卓の風景、そして特定の成分名までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、全く異なるジャンルの言葉同士に潜む共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、勝敗や成否が決まる大事な場面、食卓で使われる器、そして理科や美容の分野で登場する物質名という、3つの言葉を選びました。日常の風景から専門的な用語まで、共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ぎわ
□□もの
あ□□ん
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正解：せと正解は「せと」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「せと」を入れると、次のようになります。
せとぎわ（瀬戸際）
せともの（瀬戸物）
あせとん（アセトン）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、緊迫した状況を表す言葉、暮らしに身近な焼き物の呼び名、そして化学物質の名称を組み合わせました。共通の「せと」という音が、一分一秒を争う場面から、食卓の風景、そして特定の成分名までを意外な形でつないでいます。音の響きを意識することで、全く異なるジャンルの言葉同士に潜む共通点を発見できたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)