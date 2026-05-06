7日は晴れて夏日続出。台風5号の影響は？これからの天気をフカボリしてお伝えします。

■台風5号が発生 毎月発生するのは2015年以来

6日午後3時にグアム近海で台風5号が発生しました。今後は西寄りに進む予想ですが、あまり発達はせず、11日（月）にはフィリピンの東で熱帯低気圧に勢力を落とす予想となっています。いまのところ、日本への直接の影響はない見込みです。今年は1月から5月まで台風が毎月発生していますが、1月以降5か月連続で発生するのは2015年以来11年ぶりのことになります。

■スーパーエルニーニョの年は台風の勢力が強まる？

2015年といえば、非常に強いエルニーニョ現象、いわゆる「スーパーエルニーニョ」が発生していた年で、統計開始以来初めて12か月連続で台風が発生しました。この年は合計で27個の台風が発生したのですが、「非常に強い」以上の勢力に達した台風は16個と、例年に比べて多くなりました。エルニーニョ現象が発生している年は、必ずしもそうなるのかといわれると一概にはいえませんが、勢力の強い台風が増える要因として、台風の発生域の変化が関係していると考えられます。エルニーニョ現象が発生している年は、台風の発生位置が平常時に比べて南東にずれる傾向があり、暖かい海を通る距離が長くなるため、夏は台風の中心気圧が低くなりやすい傾向があるのです。

■今年の夏はスーパーエルニーニョの可能性

気象庁のエルニーニョ監視速報によると、今年の夏はエルニーニョ現象が発生する可能性が70％と高い確率となっています。また、エルニーニョ監視海域の海面水温は基準値からの差が+2.0を超える可能性があり、今年の夏はスーパーエルニーニョになるかもしれません。まだ本格的な台風シーズンはこれからとなりますが、今のうちに大雨や暴風への備えなどをいま一度確認しておきましょう。

■連休明けは夏日続出 沖縄は梅雨の晴れ間に

7日（木）は太平洋側で雲が広がりやすく、一部でにわか雨があるでしょう。日本海側は晴れる所が多く、北日本は季節外れの暖かさになりそうです。東北では、真夏日に迫る暑さになる所もあるでしょう。東日本や西日本でも夏日が続出しそうですので、熱中症にはお気をつけください。北海道は、道東を中心に午後は雨が降るでしょう。沖縄は貴重な梅雨の晴れ間となるため、日差しを有効にお使いください。

■8日（金）は北日本や北陸で不安定 来週後半は高温傾向に

8日（金）は寒気を伴った低気圧が日本海を進む予想で、北日本や北陸で雨が降るでしょう。大気の状態が不安定で雷雨になる恐れがあります。9日（土）は次第に天気は回復傾向で、10日（日）以降は、北日本から西日本にかけて晴れる日が多くなるでしょう。来週半ばからは暖気も強まり、暑さが一段階上がりそうです。沖縄は梅雨空が続くため、雨の降り方には引き続きご注意ください。