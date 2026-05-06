本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
5/6（水）
EUR/USD
1.1550（18.0億ユーロ）
1.1560（6.12億ユーロ）
1.1600（5.85億ユーロ）
1.1675（15.0億ユーロ）
1.1775（9.44億ユーロ）
USD/JPY
158.00（7.95億ドル）
159.15（9.96億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1675と1.1550に大規模設定あり、1.1775にも中規模設定を観測、1.17台での振幅が想定される
ドル円は158.00に中規模設定あり、本日はこの水準がレジスタンスとして意識されやすい
5/6（水）
EUR/USD
1.1550（18.0億ユーロ）
1.1560（6.12億ユーロ）
1.1600（5.85億ユーロ）
1.1675（15.0億ユーロ）
1.1775（9.44億ユーロ）
USD/JPY
158.00（7.95億ドル）
159.15（9.96億ドル）
GBP/USD
特段の設定なし
ユーロドルは1.1675と1.1550に大規模設定あり、1.1775にも中規模設定を観測、1.17台での振幅が想定される
ドル円は158.00に中規模設定あり、本日はこの水準がレジスタンスとして意識されやすい