プロ野球のファーム・リーグは6日、東、中、西地区に交流戦の計7試合が行われた。

中日はファーム交流戦のヤクルト戦（ナゴヤ）に6―1で逆転勝ち。先発・マラーが6回5安打1失点で3勝目を挙げた。ドラフト4位・能戸（明秀日立）が2安打2打点。ヤクルト先発・高橋は6回3安打2失点（自責1）で1敗目。塩見が2安打をマーク。

DeNAは日本ハム戦（鎌ケ谷）に6―1で逆転勝ち。石上、関根が2安打1打点をマークした。先発のドラフト2位・島田（東洋大）が6回3安打1失点で2勝目。日本ハムはドラフト5位・藤森（明徳義塾）が2安打1打点。先発・柴田は5回2安打無失点の好投だった。

オイシックスは西武戦（カーミニークフィールド）で4本塁打を放って7―4で逆転勝ち。田中が5回に2号ソロ、中山が6回に3号ソロ、上原が8回に1号2ラン、ウォーカーが9回に地区トップタイの7号ソロ。先発・石田が5回5安打3失点で2勝目（1敗）を挙げた。西武は村田が4回に2試合連発の5号ソロ。育成選手の福尾が2安打3打点。先発・狩生は5回3安打6奪三振3失点で、2番手・羽田が1/3回を3安打1失点で1敗目（1セーブ）。

東地区のロッテは楽天戦（ADEKA袖ケ浦）に3―2でサヨナラ勝ち。9回2死で育成選手の金田がサヨナラの二塁内野安打を放った。ドラフト4位・桜井（昌平）が2安打1打点。先発の育成選手・中村亮は5回3安打6奪三振無失点で、5番手・宮崎颯が1回無安打1奪三振無失点で1勝目。楽天先発のドラフト2位・伊藤樹（早大）は5回3安打無失点。武藤が2安打をマーク。

中地区のハヤテは巨人戦（ちゅ〜るスタジアム清水）に6―1。先発・野里が6回3安打6奪三振無失点で2勝目（3敗）を挙げた。鈴木将、前田が2安打をマーク。巨人先発・山田は6回6安打4失点で3敗目（2勝）。三塚が9回に3号ソロ。

西地区の阪神は広島戦（日鉄鋼板SGLスタジアム尼崎）に6―0で完封勝利。先発・今朝丸が7回を5安打無失点の好投で2勝目（1敗）を挙げた。山田が3安打1打点、ドラフト3位・岡城（筑波大）が2安打2打点。広島先発の育成選手・河野は4回1/3を4安打2失点で1敗目（2勝）。佐々木、田村が2安打を放った。

オリックスはソフトバンク戦（タマホームスタジアム筑後）に4―1。先発・山岡が6回5安打6奪三振1失点（自責0）で1勝目（4敗）。山中が3安打2打点、ドラフト4位・窪田（札幌日大）が2安打を放った。ソフトバンク先発の育成選手・藤原は4回2/3を7安打7奪三振4失点で1敗目（1勝）。ドラフト5位・高橋（JR東日本）、井上が2安打。