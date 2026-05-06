この記事をまとめると ■「エヴァンゲリオン」シリーズには通好みの名車が多数登場する ■車種選びや設定には庵野秀明ら制作陣の強いクルマ愛や趣味が反映されている ■細かな仕様や小ネタにもこだわりが詰まっておりクルマ好きを唸らせた

「エヴァ」に息づくクルマ愛

アニメやマンガにクルマが登場すると、それがリアルに描かれていればいるほどクルマ好きの血が騒ぐもの。当然、制作者のなかにもクルマ好きは大勢いるわけで、これまでにもさまざまなクルマが描かれ、活躍をしてきたかと。とりわけ、エヴァンゲリオンは通好みなクルマが数多く登場していることでも知られています。いくつかピックアップしてみましょう。

アルピーヌ・ルノーA310

TVシリーズ第1話でいきなりクルマ好きを驚かせたのがA310でしょう。NERVの戦闘指揮官、葛城ミサトがさっそうと乗りこなしています。1971年に先代A110に次ぐRRスポーツモデルとしてデビュー。FRPボディや直4縦置きエンジンといった特徴を受け継ぎ、後にV6エンジンを搭載した後期モデルは、アルピーヌV6ターボ（1984）のベースとなりました。

劇中ではフレンチブルーの車体こそ1976年のV6モデルに近いものの、ヘッドライトは初期型の特徴的な6連ヘッドライトを装備。また、右ハンドルのEV仕様となっているのもエヴァの時代背景を反映しているのでしょう。どうやら、アルピーヌのチョイスやEVという設定は、キャラクターデザインを担った貞本義行氏が関与しているらしく、彼はプライベートでもクルマやバイクを愛用しているとのこと。

なお、ミサトは第26話でフェラーリ328GTSらしきクルマに乗っていたことも描かれています。A310といい328といい、ネルフのお給料はなにげに高いことがうかがえますね。

マツダ・コスモスポーツ

いわずと知れた国産初のロータリーエンジン搭載モデル。デビューは1967年ですが、ネルフ管用車として描かれているのは後期モデルのようです。これまたミサトが運転しているのですが、A310は「ヱヴァンゲリヲン新劇場版：破」で大破しているため、急遽乗り換えたといったところでしょうか。

また、ネルフのCIなのか、ボディに赤いストライプが施されていますが、これはサーキットの狼モチーフかと思いきや、ウルトラマンシリーズの科特隊やMAT（Monster Attack Team）をオマージュしたものだとか。監督の庵野秀明氏が熱烈なウルトラマンのファンというのはよく知られていますね。コスモスポーツのチョイス、カラーリングも庵野氏によるものだとか。ちなみに、劇中で使われる車内電話の着信音や警報音の一部にも、MAT（円谷プロ作品）由来の音を使用するなど、庵野氏と同じ円谷好きはニヤリとしているはず。

クルマ好きの視点でも楽しめる

スズキ・ジムニー（SJ30）

シンジの同級生、相田ケンスケの運転で登場したジムニーはSJ30、メタルドア仕様というマニア好みのモデル。物語の舞台となる第3村のモデルのひとつとなった浜松市（スズキの本拠地）との縁も感じさせるチョイスかと。

また、ナンバープレート「練馬40え17-01」の末尾1701もエヴァファンにはおなじみの数字で、シンジのネルフIDカードの番号と共通しています。こちらも庵野監督が大好きな「スタートレック」の主役艦NCC1701エンタープライズ号にちなんだもの。なお、このジムニーも劇中ではEVコンバージョンという設定で、荷台のバッテリーやメーター類でそれが描かれています。

スカニアR580

作品内でも屈指の知名度と人気を誇るエピソード「ヤシマ作戦」で、秘密兵器だった「陽電子砲（ポジトロン・ライフル）」のパーツや関連機材を運んでいたのがネルフ仕様となったスカニア社の大型トレーラー、R580です。ミサトが運転するコスモスポーツの後方に連なっていたのが描かれており、通常はフロントマスクにスカニアのロゴがありますが、ネルフのロゴに変更されています。

スカニアは1995年までサーブと合併していたスウェーデンの企業で、現在はフォルクスワーゲングループ（トレイトン・グループ）の一員。V8エンジンを搭載した強力で燃費性能の高い大型トラックで知られ、「トラック界のロールス・ロイス」とも称されます。日本国内でも多数のスカニア車が走っており、エヴァファンはそれを発見すると「作戦発動か」と胸躍るのだとか。