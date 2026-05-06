ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲが６日、東京・国立代々木競技場の第一体育館で行われた「ＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ ４ＴＨ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ ＡＲＥＮＡ ＴＯＵＲ『ＤＲＥＡＭ ＷＩＴＨ ＩＮ』」の東京公演で、９月からグループ史上最多公演数となる全国ホールツアー開催を発表した。

２０２３年から日本レコード大賞を３年連続受賞し、昨年末は第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦に初出場。今年２月には初の東京ドーム公演を成功させたＦＲＵＩＴＳ ＺＩＰＰＥＲ。デビュー４周年を記念した今回のアリーナツアーでは４月２４日の横浜アリーナでの神奈川公演を皮切りに、２日から６日までの東京公演４日間に５万人のファンが集結した。

最終日のラストでは、９月からグループ史上最多公演数となる１８都市２３公演を巡る全国ホールツアー開催を発表。大きな歓声が上がるなか、メンバーの真中まなは「みんながくれるパワーが私たちの大きなパワーになっています。今回のアリーナツアーを無事に完走したら、ホールツアーでもっともっと、いろいろなところへ皆さんに会いに行きたいと思います！」と意気込んだ。この秋のホールツアーは、石川、岐阜、三重、愛媛、熊本の５県で単独公演初開催となる。