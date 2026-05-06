大規模な山林火災が4日前に鎮圧したばかりの岩手県大槌町で、6日午後、再び山林火災が発生しました。鎮圧には至っていませんが延焼のおそれはないということです。

6日午後2時ごろの映像では白い煙があがり、炎も確認できました。

6日午後1時半ごろ、大槌町の城山公園体育館付近で「山林が燃えそう。5メートルの範囲で燃えている」と消防に通報がありました。場所は、大槌町役場からおよそ100メートルから200メートル離れた場所です。

町は、「今回の発生した場所と先月22日に発生した場所は離れていることから、新たに山林火災が発生したと考えられる」と話しています。

けが人の情報は入っていません。

大槌町では先月22日に町内の2か所で山林火災が発生し、11日目の今月2日に鎮圧したばかりでした。

火災現場近くにいた人「ビックリした。鎮圧宣言が出されて、安心したところで」

火災現場近くにいた人「そこから火が出るのは不思議でならない」

火災現場近くにいた人「煙見えた。林道みたいな道路だった。道路の脇だった」「まだヘリコプターいたからよかった。午前中ずっと吉里吉里の方に行って、（ヘリコプターが）いたから、すぐきてやってくれた」

火災現場近くにいた人「対応が早かった。すぐ消防きた。『とんでもない』と言っていた」

6日午後6時時点で鎮圧とはなっていませんが、延焼のおそれはないということです。