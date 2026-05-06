犬にトラウマを植え付ける『絶対NG行為』５選

飼い主の行動は、愛犬に良くも悪くも大きな影響を与えます。ここでは、犬にトラウマを植え付ける絶対NG行為を見ていきましょう。1つでも当てはまったら、愛犬に強いストレスを与えてしまっているかもしれません。

1.必要以上に大きな声で怒鳴りつける

愛犬が何か悪いことをしたとき、あるいはトイレを失敗したときなど、つい過剰に反応してしまい、大きな声で怒鳴っていませんか。これでは正しく教育できず、ただ恐怖心を与えるに過ぎません。

必要以上に大きな声で怒鳴りつけられた犬は、叱られている内容を理解するよりも先に、飼い主に「怖い」という感情を抱きます。飼い主との関係にヒビが入るほどのトラウマになりかねないので、感情的に怒鳴りつける行為はやめましょう。

2.体罰と称して暴力を振るう

体罰と称して暴力を振るう行為も絶対にやめましょう。「ダメなこと」と理解させるために、背中やお尻を叩く人がいますが、これは「痛い」「怖い」という感情が勝ってしまい、「これをしたから怒られた」と学びにはつながりません。

飼い主に対して恐怖心や不信感につながるような行為なので、しつけであっても暴力を振るう行為はやめてください。

3.苦手な状況を無理強いする

飼い主が「愛犬のために」とやっている行動の中にも、実はトラウマを植え付ける行為があります。例えば、愛犬の苦手な状況を無理強いする行為です。

人見知りの犬を無理に犬がたくさん走り回るドッグランに連れて行ったり、水を怖がる犬を無理に海やプールに入れたりしていませんか。このように苦手な状況を無理強いしてしまうと、かえってトラウマを悪化させてしまいます。

苦手な状況を克服してあげたいのであれば、少しずつ無理のない範囲で慣らしてあげることが大切です。それでも克服できないことがあるということも理解しましょう。

4.無理やり押さえつけてお世話する

歯磨きやシャンプーなど、犬が苦手とするお世話はたくさんあります。このように犬にとって苦手なお世話を行うとき、無理やり押さえつけて行うことは控えてください。

無理に押さえつけてしまうと、その行為自体に恐怖や不安を覚え、余計に苦手意識が強まります。また、飼い主に触れられることにも抵抗感を覚えてしまうので、無理やり押さえつけてお世話することは避けてください。

5.お留守番中の恐怖を覚える出来事

ひとりぼっちでお留守番している最中に不安になる出来事が起こると、犬はその状況にトラウマを植え付けられてしまい、お留守番に対して異様なほど苦手意識を持つようになります。

例えば、お留守番中にイタズラして痛い思いをしたり、飼い主が一晩たっても帰ってこなかったといった出来事は、犬にとってトラウマになりうるほど怖い出来事なのです。

犬がトラウマになるほどの恐怖を感じているサイン

犬がトラウマになるほど恐怖を感じているとき、どのような行動や仕草を見せるのでしょうか。以下の様子を見せているときは、ひどく不安や恐怖を感じているサインなので、すぐにその場の状況を改善してください。

ブルブルと体を震わせる 息遣いが荒くなる 瞳孔が開き体を硬直させる 逃げ回り、物の後ろに隠れる 自分を守るために攻撃的になる

叱られているときであれば、早めに説教を切り上げたり、特定の状況でこのサインを見せている場合は、「この状況が苦手なんだ」と察して、距離を離してあげるなど、少しでもストレスを抱え込まないように対処してください。

また、苦手なことに慣れさせるトレーニングを行う場合は、一気に克服しようとせず、愛犬の様子を見ながら少しずつ進めていきましょう。

まとめ

いかがでしたか。飼い主の行動が愛犬に精神的なダメージを負わせてしまい、トラウマを植え付けてしまうことがあります。愛犬の気持ちに寄り添い、強いストレスを与え過ぎないように気をつけて接しましょう。

(獣医師監修：後藤マチ子)