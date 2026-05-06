お兄ちゃんと呼ばない、性別で服やおもちゃを分けない…子どもに平等を伝えるために、意識していること【著者インタビュー】

お兄ちゃんと呼ばない、性別で服やおもちゃを分けない…子どもに平等を伝えるために、意識していること【著者インタビュー】